Omicidio Sorrentino assolto Tamarisco | dopo due ergastoli cade l’accusa di mandante

La Corte di Assise di Appello di Napoli ha assolto Francesco Tamarisco dall'accusa di essere il mandante dell’omicidio di Matilde Sorrentino, la donna uccisa il 26 marzo 2004 a Torre. Dopo due condanne all’ergastolo, la sentenza ha eliminato ogni collegamento tra Tamarisco e il delitto, portando a un pronunciamento di piena assoluzione. La vicenda giudiziaria si conclude con questa decisione definitiva.

Assolto dopo due condanne all’ergastolo. La Corte di Assise di Appello di Napoli ha ribaltato il verdetto nei confronti di Francesco Tamarisco, colui che era stato invece ritenuto dagli inquirenti il mandante dell’omicidio di Matilde Sorrentino, la “mamma-coraggio” uccisa il 26 marzo 2004 a Torre.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Beccato con 17 grammi di eroina nascosti in auto: assolto, cade l’accusaTempo di lettura: 2 minutiSi è concluso con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” il processo a carico di Olindo... Smartphone e iPad rubati in una struttura sanitaria, cade l’accusa di ricettazione: assoltoSi chiude con un’assoluzione piena il procedimento per ricettazione che vedeva imputato A. Panoramica sull’argomento Si parla di: Omicidio di Matilde Sorrentino, l'ultimo atto: Ergastolo per il mandante. Omicidio di Matilde Sorrentino, assolto il boss Tamarisco dopo due ergastoliSi chiude con un colpo di scena giudiziario una delle vicende più drammatiche della cronaca campana. La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha assolto ... cronachedellacampania.it Omicidio della mamma-coraggio Matilde Sorrentino: assolto Tamarisco, cade l’accusa di mandanteDopo anni di processi e ribaltamenti giudiziari, l’omicidio di Matilde Sorrentino resta senza un mandante. La Corte di Assise di Appello di Napoli ha assolto ... pupia.tv