Principe Andrea chiudi quella bocca? | rumors inquietanti su Scotland Yard

Il nome di Principe Andrea compare nelle voci che circolano su Scotland Yard e sono legate a presunti legami con il finanziere Epstein. Le indiscrezioni suggeriscono che alcune conversazioni recenti abbiano sollevato sospetti tra gli investigatori. Un commento anonimo parla di un tentativo di mettere a tacere chi conosceva dettagli scomodi. Le fonti indicano che le indagini si concentrano su alcune telefonate intercettate. La vicenda resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

Nuovi dettagli inquietanti sull'ex principe Andrea e sul suo presunto coinvolgimento nello scandalo Epstein, dal nome del finanziere pedofilo americano. Quest'ultimo, amico dell'ex duca di York, era stato condannato per reati sessuali e poi è morto suicida in carcere nel 2019. Paul Page, ex bodyguard della famiglia reale britannica, ha raccontato al Times di essere stato messo a tacere da Scotland Yard proprio su questo tema. "Puoi chiudere quella bocca?", gli sarebbe stato intimato. Lo scorso dicembre, inoltre, gli sarebbe arrivata una lettera con il logo dell’anti-terrorismo per sollecitarlo a "ricordare gli obblighi di riservatezza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Argomenti discussi: Re Carlo ed Epstein: Ha dato 2 milioni per chiudere il caso Giuffre. I sospetti sui fondi della Royal Family per evitare il processo.

Dagli #EpsteinFiles emerge che l'ex principe #Andrea avrebbe girato al finanziere pedofilo i dettagli di alcuni suoi viaggi all'estero nonché dritte sulle opportunità d’investimento in oro in Afghanistan x.com