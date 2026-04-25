Iran reclutamenti via Telegram nel Regno Unito L’allarme di Scotland Yard

Scotland Yard ha segnalato la presenza di un canale Telegram che propone lavori ben pagati nel Regno Unito, collegato a un presunto collegamento con i servizi di intelligence iraniani. Il canale offre incarichi iniziali di basso livello e paga in criptovaluta, attirando potenziali reclutati con promesse di guadagni rapidi. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato indagini per verificare eventuali attività illegali collegate.

Un canale Telegram che promette “lavori ben pagati”, una presunta affiliazione ai servizi d’intelligence iraniani, incarichi inizialmente simbolici e compensi in criptovaluta. È il quadro emerso da un’inchiesta di LBC, secondo cui soggetti riconducibili a reti pro-iraniane starebbero tentando di reclutare cittadini britannici per attività di sabotaggio e provocazione nel Regno Unito. Il caso riporta al centro dell’attenzione una minaccia già monitorata dagli apparati di sicurezza occidentali: l’uso di proxy locali, individui senza legami formali con uno Stato ostile, impiegati per compiere azioni criminali difficilmente attribuibili in modo diretto.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Iran, reclutamenti via Telegram nel Regno Unito. L’allarme di Scotland Yard Notizie correlate Principe Andrea, "chiudi quella bocca?": rumors inquietanti su Scotland YardNuovi dettagli inquietanti sull'ex principe Andrea e sul suo presunto coinvolgimento nello scandalo Epstein, dal nome del finanziere pedofilo... Regno Unito in allarme: a rischio le scorte di farmaci (anche oncologici) se il conflitto in Iran dovesse continuareAllarme nel Regno Unito per una possibile carenza di farmaci che riguardano anche terapie importanti come quelle oncologiche, e conseguente rialzo... Panoramica sull’argomento Telegram rischia il ban in Regno UnitoDopo l'avvio di nuove indagini ... msn.com Iran, Trump attacca Starmer: Deludente, il Regno Unito non è più la Rolls Royce degli alleatiNuove tensioni tra Stati Uniti e Regno Unito sul fronte della crisi in Iran. Il presidente americano Donald Trump ha criticato apertamente il premier britannico Keir Starmer, accusandolo di esitazione ... affaritaliani.it