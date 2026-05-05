Il caso Lukaku torna a far parlare di sé dopo che il Napoli ha confermato l’effettivo ritorno dell’attaccante belga. L’ultima partita in cui Lukaku ha indossato la maglia azzurra risale a marzo, quando è sceso in campo nella sfida contro il Torino. La conferma ufficiale della società mette fine a settimane di voci e rumors riguardo la sua presenza e le sue eventuali future operazioni con il club.

L’ultima volta che Romelu Lukaku ha vestito la maglia del Napoli è stato a marzo, quando ha fatto il suo ingresso in campo contro il Torino. Dopo, a causa dell’infortunio, è sparito dai radar di Castel Volturno. L’attaccante ha proseguito la sua riabilitazione in Belgio, dando poche notizie alla società azzurro. Le strade si separeranno in estate, ma nel frattempo l’ex Inter è tornato ad allenarsi sotto gli occhi di Antonio Conte. Lukaku torna a Napoli: c’è il comunicato. Come confermato da un comunicato stampa del club partenopeo, Lukaku è rientrato a Napoli e ha svolto un lavoro individuale nel centro sportivo azzurro: “Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lukaku, è successo davvero: il Napoli conferma

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