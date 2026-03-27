Lukaku resta in Belgio | cosa pensa davvero il Napoli

Romelu Lukaku continuerà a essere in Belgio, mentre il Napoli mantiene il silenzio sulle sue intenzioni. La situazione del calciatore rimane al centro dell’attenzione, ma non ci sono comunicazioni ufficiali che indichino decisioni definitive. Il club partenopeo non ha ancora confermato alcun cambiamento di strategia riguardo al trasferimento o al rinnovo, e le voci di mercato continuano a circolare senza conferme ufficiali.

Il caso c’è, ma non è una frattura. Attorno a Romelu Lukaku e al Napoli si è acceso un piccolo fronte di tensione, nato dalla scelta dell’attaccante di non rientrare in Italia dopo aver lasciato il ritiro del Belgio. Una decisione che ha colto di sorpresa il club azzurro, ma che non viene letta come un segnale di rottura. A ricostruire il quadro è Il Mattino, che spiega come alla base della scelta ci siano motivazioni personali e atletiche. Lukaku ha deciso di restare ad Anversa per lavorare sulla propria condizione fisica e avvicinarsi nel modo migliore al finale di stagione, con uno sguardo già rivolto anche al prossimo Mondiale. Il quotidiano chiarisce così la posizione delle parti: “Nessuna rottura. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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