Caso Lukaku il Napoli non vuole svalutarlo

Da ilnapolista.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando se mettere o meno Lukaku fuori rosa, secondo quanto riportato da Nicolò Schira. La decisione riguarda la gestione del giocatore e la sua posizione all’interno della squadra. La situazione resta in fase di analisi, senza ancora una decisione ufficiale da parte del club. La scelta potrebbe influenzare il rapporto tra il club e l’attaccante nei prossimi giorni.

Il Napoli sta ancora riflettendo sul mettere o meno Lukaku fuori rosa. I dettagli svelati da Nicolò Schira. Lukaku, fuori rosa si o no?. Schira: “Multa salata in arrivo per il belga. Valutazioni ancora in corso sulla questione fuori rosa, anche perché il Napoli ha a bilancio Big Rom per 10 milioni e in estate vuole evitare minusvalenze. Tradotto: la punta non va svalutata. Idem la rescissione: sarebbe un autogol economico” Vedremo come andrà a finire: quello che è certo è che si tratta di un triste epilogo per quella che, a tutti gli effetti, era sembrata una bella storia, non d’amore, ma almeno di rispetto reciproco. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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