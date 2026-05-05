Caso Geenna | Cassazione annulla e dispone nuovo processo in Valle d’Aosta

La Corte di Cassazione ha annullato le condanne per associazione mafiosa relative a un procedimento giudiziario che coinvolgeva presunti collegamenti tra la 'ndrangheta e la regione Valle d'Aosta. La decisione ha disposto un nuovo processo, aggiornando così le fasi della vicenda giudiziaria. La vicenda riguarda le modalità con cui si può dimostrare il legame tra organizzazioni criminali e territori diversi, con particolare attenzione ai risvolti investigativi e alle prove raccolte finora.

? Cosa scoprirai Perché la Cassazione ha annullato le condanne per associazione mafiosa?. Come si può dimostrare il legame tra 'ndrangheta e Valle d'Aosta?. Chi sono i soggetti la cui posizione verrà rivalutata nel processo?. Quali prove servono per confermare l'influenza politica dell'ex assessora?.? In Breve Raso, Prettico e Giachino subivano precedentemente otto anni di reclusione a Torino.. La Cassazione deve rivalutare l'assoluzione dell'ex assessora Monica Carcea di Saint-Pierre.. Le indagini originarie dei carabinieri risalgono al gennaio 2019 per la Valle d'Aosta.. Il nodo giuridico riguarda i fatti ipotizzati a partire dal gennaio 2014.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Geenna: Cassazione annulla e dispone nuovo processo in Valle d’Aosta Notizie correlate Otto morti per il crollo di Rampa Nunziante, la Cassazione dispone un nuovo processo d'AppelloNella tragedia del 7 luglio 2017 morirono otto persone che si trovavano nell'edificio. Femminicidio Carlo Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo a Davide Fontana: nuovo processo d’AppelloLa Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’Appello bis che aveva condannato all’ ergastolo Davide Fontana .