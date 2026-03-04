Otto morti per il crollo di Rampa Nunziante la Cassazione dispone un nuovo processo d' Appello

La Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento di appello riguardante la tragedia avvenuta il 7 luglio 2017 a Torre Annunziata, quando una palazzina di Rampa Nunziante è crollata causando la morte di otto persone. La decisione si concentra sulla rideterminazione delle pene e sul reato di crollo colposo. La vicenda coinvolge diverse persone coinvolte nelle procedure legali relative all’incidente.

Nella tragedia del 7 luglio 2017 morirono otto persone che si trovavano nell'edificio. Nel frattempo è però intervenuta la prescrizione per il reato di omicidio colposo plurimo La Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello – limitato alla rideterminazione delle pene e al reato di crollo colposo – per la tragedia della palazzina di Rampa Nunziante, a Torre Annunziata, crollata il 7 luglio 2017. Quel giorno morirono otto persone che si trovavano nell'edificio. La quarta sezione della Corte ha infatti annullato la sentenza di secondo grado e rinviato gli atti alla Corte d’Appello di Napoli. Nel frattempo è però intervenuta la prescrizione per il reato di omicidio colposo plurimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Omicidio Moro, il processo di nuovo in Appello: la Cassazione annulla la sentenzaE' stata annullata dalla Corte di Cassazione la sentenza di appello per l'omicidio di Massimiliano Moro, ucciso a colpi di pistola il 25 gennaio del... Leggi anche: La Cassazione: “L’accusa alla vivandiera di Messina Denaro va cambiata, nuovo processo d’appello” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rampa Nunziante Temi più discussi: Crollo di Torre Annunziata, la Cassazione dichiara prescritto l'omicidio colposo: nuovo processo per ricalcolare le pene; Crollo di Rampa Nunziante, la Cassazione: prescrizione per l'omicidio colposo; Torre Annunziata. Rampa Nunziante, niente omicidio colposo, la Cassazione rimanda tutto in appello; Torre Annunziata, tragedia di Rampa Nunziante: la Cassazione chiude sull'omicidio colposo. Torre Annunziata, tragedia di Rampa Nunziante: la Cassazione chiude sull’omicidio colposoLa Corte di Cassazione ha pronunciato una decisione destinata a segnare un passaggio delicato nel procedimento legato al crollo di Rampa Nunziante. Con la sentenza resa nella notte, i giudici hanno di ... erreemmenews.it Torre Annunziata. Rampa Nunziante, niente omicidio colposo, la Cassazione rimanda tutto in appelloEstinto per prescrizione uno dei capi d’imputazione per Bonzani, Cosenza, Cuomo, Manzo e Velotto. Disposta la ridiscussione delle pene in Appello per il reato di crollo colposo ... lostrillone.tv Torre Annunziata. #RampaNunziante, niente omicidio colposo, la Cassazione rimanda tutto in appello. Estinto per prescrizione uno dei capi d’imputazione per Bonzani, Cosenza, Cuomo, Manzo e Velotto. Disposta la ridiscussione delle pene in Appello per il r facebook