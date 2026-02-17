Femminicidio Carlo Maltesi la Cassazione annulla l’ergastolo a Davide Fontana | nuovo processo d’Appello

La Cassazione ha deciso di annullare l’ergastolo a Davide Fontana nel caso di femminicidio di Carlo Maltesi, ordinando un nuovo processo d’Appello. La Corte Suprema ha rilevato che ci sono stati errori nella precedente sentenza e ha richiesto di riesaminare le prove. Fontana è accusato di aver ucciso Maltesi, un fatto che ha sconvolto la comunità locale. La decisione arriva dopo mesi di discussioni legali e dibattiti pubblici sulla responsabilità dell’imputato.

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’Appello bis che aveva condannato all’ ergastolo Davide Fontana. Si riapre così, per la terza volta in secondo grado, il processo a carico del bancario 45enne che l’11 gennaio 2022 uccise l’ex fidanzata Carol Maltesi, originaria di Sesto Calende, nell’abitazione di Rescaldina dove la donna viveva. Cassazione annulla l’ergastolo: si riapre il processo La Suprema Corte ha ritenuto non sufficientemente motivate le argomentazioni della Corte d’Appello su un punto preciso: l’aggravante della premeditazione. Proprio su questo aspetto i giudici di legittimità hanno disposto un nuovo rinvio, come riportato da La Prealpina. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio Carlo Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo a Davide Fontana: nuovo processo d’Appello Femminicidio Carlo Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo per Davide FontanaLa Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, 47 anni, che nel gennaio di quattro anni fa ha ucciso a martellate Carol Maltesi, 26 anni, durante una lite in casa. Femminicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo a Davide Fontana per la seconda voltaLa Corte di Cassazione ha deciso di annullare nuovamente la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, responsabile dell’omicidio di Carol Maltesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Femminicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo per Davide FontanaLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna all’ergastolo nei confronti di Davide Fontana, 47 anni, che nel gennaio di quattro anni fa uccise a martellate l’allora 26enne Carol Maltesi. tpi.it Femminicidio di Carol Maltesi: la Cassazione annulla l'ergastolo per Davide FontanaLa Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'Appello bis che ha condannato all'ergastolo Davide Fontana: si riapre così per la terza volta in secondo grado il processo a carico del bancario 45e ... ansa.it #TG2000 - Il femminicidio di Federica Torzullo. In un biglietto, i motivi del suicidio dei suoceri, genitori del marito omicida. #26gennaio #Femminicidio #cronaca #Anguillara #FedericaTorzullo #Carlomagno #news #TV2000 @vinmorgante facebook Il femminicidio di Federica #Torzullo: trovati senza vita nella loro casa di #Anguillara i genitori di Claudio Carlomagno. #Tg1 Maria d'Elia x.com