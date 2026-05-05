Le gemelle Cappa sono state ascoltate come persone informate dei fatti nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, per il quale l'ex fidanzato è stato condannato definitivamente. Domani toccherà a Sempio, che farà parte degli interrogatori in questa fase del procedimento. Le testimonianze delle sorelle si aggiungono agli atti raccolti finora e sono state rese in un momento di approfondimento ufficiale.

Le sorelle gemelleStefania e Paola Cappahanno terminato la loro deposizione e hanno lasciato la caserma dei Carabinieri Montebello, a Milano, dove entrambe sono state sentite comepersone informate dei fatti nell’ambito dell’indagine sull’omicidio della loro cugina Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzatoAlberto Stasi. L’audizione della prima è durata circa due ore mezza, leggermente di più di quella della seconda. La ragione è da ricercarsi nelle voci specifiche, mai confermate, che avrebbero voluto in passato Stefania come protagonista dell’inchiesta suldelitto di Garlasco, pur non essendo mai stata indagata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Garlasco, sentite le gemelle Cappa, domani è il turno di Sempio

Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

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