Domani saranno ascoltate come testimoni le sorelle Cappa e Marco Poggi nel caso di Garlasco. Inoltre, il 6 maggio è previsto l'interrogatorio di Sempio. La convocazione di queste persone si inserisce nelle attività di indagine in seguito alle ultime novità sul caso. Le testimonianze sono parte di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Non solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa e Marco Poggi dopo la svolta sul caso Garlasco. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio a Paola e Stefania Cappa. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani, come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. I tre testimoni erano stati convocati tutti per lo stesso giorno (mercoledì 6), ma per un impegno delle due sorelle la loro deposizione è stata anticipata. Le Cappa verranno ascoltate a Milano, mentre Marco Poggi potrebbe essere ascoltato a Mestre (Venezia), come già in altre due occasioni nella nuova indagine.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi saranno interrogati come testimoni domani. Sempio sarà sentito il 6 maggio

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