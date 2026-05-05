Due gestori di un bar sono stati accusati di aver ucciso un giovane di 17 anni. Durante il processo, la difesa ha trasformato le proprie argomentazioni in un attacco, sostenendo che siano stati colpiti circa 40 colpi. I giudici hanno escluso la possibilità che l’azione fosse stata una legittima difesa, determinando l’accusa di omicidio. La vicenda si riferisce a un episodio avvenuto nel locale, che ha portato all’apertura del procedimento giudiziario.

? Cosa scoprirai Come si è trasformata la difesa in un attacco con 40 colpi?. Perché i giudici hanno escluso la legittima difesa dei gestori?. Cosa ha spinto i proprietari a inseguire il giovane in fuga?. Quanto dovranno pagare i condannati ai familiari della vittima?.? In Breve Sentenza emessa dalla presidente Antonella Bertoja e dalla giudice Sofia Fioretta.. Oltre 40 colpi di forbice inflitti a collo, torace e addome.. Risarcimento provvisionale per i familiari tra 50mila e 200mila euro.. Motivazioni della sentenza depositate entro i prossimi 40 giorni.. La Corte d’Assise di Milano ha condannato Shu Zou e Liu Chongbing a 17 anni di reclusione per l’omicidio di Eros Di Ronza, avvenuto il 17 ottobre 2024 in un locale di viale Giovanni da Cermenate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Eros Di Ronza: 17 anni ai gestori per l’omicidio nel bar

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