Due gestori di un bar milanese sono stati condannati a 17 anni di carcere per l’omicidio di un uomo avvenuto nella zona. La sentenza arriva a seguito di un processo in cui sono state ascoltate testimonianze e analizzati elementi probatori. La condanna supera di tre anni la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto una pena inferiore. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti di cronaca nera nella città.

Milano, 4 maggio – Sono stati condannati a 17 anni di reclusione, tre in più di quelli richiesti dai pm, con l'accusa di omicidio volontario Shu Zou, 33 anni, e lo zio 52enne Liu Chongbing che, il 17 ottobre 2024, uccisero con 44 colpi di forbice Eros Di Ronza mentre tentava di rubare dei gratta e vinci all'interno di un bar in viale Da Cermenate, a Milano. Titolare dell’esercizio era una donna, anche lei cinese, i cui imputati sono rispettivamente nipote e marito. Lo ha deciso la Corte d'Assise escludendo però l'aggravante della crudeltà riconosciuta invece dal pubblico ministero Maura Ripamonti che aveva chiesto quattordici anni di reclusione per i due titolari dell'attività, con l'attenuante, in forma prevalente, della provocazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Eros Di Ronza a Milano: condannati a 17 anni i due gestori del bar

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