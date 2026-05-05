Caso Epstein la notizia choc sull’italiana Elisabetta Tai Ferretto

Una notizia improvvisa ha portato scompiglio, lasciando spazio a un senso di inquietudine. In poche ore, si sono susseguite voci e dettagli che hanno coinvolto una cittadina italiana, con riferimenti a un caso giudiziario di grande rilievo. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, generando domande e preoccupazioni in chi segue da vicino le questioni legali e giudiziarie.

Un silenzio improvviso, inspiegabile, che si è trasformato in poche ore in una vera e propria angoscia. Dal 22 aprile non si hanno più notizie di Elisabetta Tai Ferretto, 50 anni, modella ed imprenditrice immobiliare originaria del Veneto. Una donna con una storia forte alle spalle, segnata da una delle vicende più oscure degli ultimi anni, e che oggi sembra essere svanita nel nulla senza lasciare tracce. La preoccupazione della famiglia è cresciuta giorno dopo giorno. I parenti, che vivono tra Padova e dintorni, non riescono più a mettersi in contatto con lei da settimane. Nessuna risposta al telefono, nessun messaggio, nessun segnale sui social.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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