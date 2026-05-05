Le gemelle Cappa si sono presentate in procura per fornire nuove testimonianze nel caso Chiara. Si indaga sulle dichiarazioni rilasciate e sulle eventuali connessioni con l’arresto di Andrea Sempio, il quale è stato ascoltato come testimone. Paola Cappa ha spiegato come abbia intuito il possibile movente del delitto, senza però fornire dettagli definitivi. Le indagini proseguono per chiarire i ruoli e le responsabilità di tutte le persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Paola Cappa a prevedere il movente del delitto?. Chi è Andrea Sempio e quale legame ha con le testimonianze?. Perché la Procura deve interrogare nuovamente le gemelle Cappa?. Cosa rivela il dettaglio della bicicletta sulla ricostruzione del caso?.? In Breve Paola e Stefania Cappa ascoltate a Pavia dai magistrati guidati da Fabio Napoleone.. Le intuizioni di Paola Cappa del 2007 coincidono con il movente di Andrea Sempio.. Marco Poggi convocato in Procura per integrare il mosaico informativo sul delitto.. Video virale su Paola Cappa riaccende il dibattito sul caso di Garlasco.. Le gemelle Cappa sono state convocate oggi a Pavia presso la Procura per fornire nuove testimonianze in merito al caso di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Chiara: le gemelle Cappa in Procura per nuove testimonianze

Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

Notizie correlate

Garlasco, le gemelle Cappa oggi in procura. Quando Paola raccontò: «Chiara respingeva un ragazzo, approccio finito male»Tre convocazioni che arrivano proprio in prossimità dell’avviso di chiusura delle indagini, nomi di spicco che rappresentano l’ennesima svolta...

Caso Garlasco, gemelle Cappa e Marco Poggi convocati in procuraDalle nuove indagini della Procura di Pavia sul caso Garlasco, emerge un quadro più definito ma ancora complesso.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco Poggi; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; Chi sono le gemelle Cappa: il legame con Chiara Poggi e cosa fanno oggi; Marco Poggi, fratello di Chiara, e le cugine Cappa saranno interrogati come testimoni. I legali di Sempio: Lo si vuole mostrizzare.

Garlasco, chi sono le gemelle Cappa: Stefania e Paola dal 2007 sotto i riflettori nel caso di Chiara PoggiSotto la ribalta mediatica del 2007 ma mai indagate: il rapporto di Paola e Stefania con Chiara Poggi, il celebre fotomontaggio, le intercettazioni in caserma, le testimonianze ... affaritaliani.it

Garlasco riemerge il caso Chiara Poggi, nuovi video intimi e ipotesi su Stefania e MarcoDelitto di Garlasco, nuove testimonianze su movente e rapporti di Chiara Poggi Chi: i pm di Pavia risentono le cugine Paola e Stefania Cappa e il frat ... assodigitale.it

Nuovi interrogatori nel caso di Garlasco: convocati i familiari di Chiara Poggi mentre cambia la ricostruzione del delitto. - facebook.com facebook

Il caso #Garlasco: “Andrea #Sempio uccise Chiara #Poggi dopo un rifiuto sessuale”, è l’accusa della procura di #Pavia. “Movente assurdo, non la frequentavo”, la risposta della difesa. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com