Caso arbitri la trama si infittisce | un tesserato dell’Inter verrà ascoltato dal PM

Il procedimento giudiziario legato alle decisioni arbitrali nel calcio si fa più complesso, con un tesserato di una squadra di rilievo che sarà ascoltato dal pubblico ministero. Le indagini coinvolgono anche arbitri sotto inchiesta e una società di calcio come parte informata. Sono previste ulteriori audizioni nelle prossime settimane per chiarire i fatti e approfondire i ruoli dei soggetti coinvolti.

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale entra in una nuova fase. Da domani prenderanno il via ulteriori audizioni nell’ambito dell’indagine che vede, al momento, cinque indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Al centro dell’attenzione anche un tesserato dell’Inter, non indagato, ma che sarà ascoltato come persona informata sui fatti. Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', nelle prossime settimane verrà sentito anche Giorgio Schenone, Club Referee Manager nerazzurro, non indagato. La sua audizione potrebbe concentrarsi su un’intercettazione dell’aprile...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Caso arbitri, la trama si infittisce: un tesserato dell’Inter verrà ascoltato dal P.M. Caso arbitri, le parole del presidente dell'Inter Marotta a DAZN Notizie correlate Caso arbitri, Rocchi intercettato mentre parla al telefono di un tesserato dell’Inter: i dettagliL’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano si arricchisce di un nuovo elemento: un’intercettazione ambientale del 2 aprile... Caso arbitri Serie A, stupore e fastidio dall’Inter: ma nessun tesserato coinvoltoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter'; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Caso arbitri, lo sfogo di Rocchi sull’astio dell’Inter per Doveri; Inchiesta arbitri, ecco cosa ha detto Gervasoni durante l'interrogatorio. Caso arbitri, Andrea Butti sarà ascoltato in Procura: ecco il ruolo del responsabile dei calendariIl gestore dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A verrà sentito dal pm Maurizio Ascione in settimana: è lui a tenere i contatti con il designatore. Da capire i possibili collegamenti con Gianluc ... ilgiorno.it Pagina 0 | Inchiesta arbitri, cosa non può fare Giorgio. E perché Calciopoli non si può ignorareSecondo le ricostruzioni sono stati i nerazzurri a chiedere di non vedere più Doveri. In settimana dovrebbero aggiungersi altri indagati ... tuttosport.com Ripartiamo! Corsa Champions & caso arbitri Siamo in diretta dalle 18 con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, qui - facebook.com facebook #Marotta: “Caso arbitri C’è amarezza, ma ripeto, siamo tranquilli” x.com