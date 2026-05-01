Nelle ultime intercettazioni riguardanti il caso arbitri, è stato ascoltato un dialogo in cui compare il nome di un tesserato dell’Inter. Durante le conversazioni, si fa riferimento a questioni legate alle decisioni arbitrali e a possibili influenze. L’inchiesta prosegue con l’analisi di altri dettagli riguardanti le comunicazioni tra le persone coinvolte e il loro ruolo nelle attività sotto indagine.

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano si arricchisce di un nuovo elemento: un’intercettazione ambientale del 2 aprile 2025, registrata allo stadio Meazza, in cui l’ex designatore Gianluca Rocchi cita il nome di un tesserato dell’Inter parlando di arbitri “graditi” e “sgraditi”. Il riferimento è a Giorgio Schenone, club referee manager nerazzurro. Al momento l'ex guardalinee non risulta indagato, così come non sono coinvolte formalmente società di Serie A. Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', nella conversazione Rocchi avrebbe fatto riferimento a preferenze attribuite all’Inter in merito ad alcune designazioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso arbitri, Rocchi intercettato mentre parla al telefono di un tesserato dell’Inter: i dettagli

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