L'Inter si mostra sorpresa e infastidita riguardo alle recenti notizie sulla gestione degli arbitri in Serie A, precisando che nessun suo tesserato è coinvolto nelle indagini o nelle accuse. La società ha espresso disappunto per le voci circolate, sottolineando che non ci sono elementi che collegano il club a eventuali irregolarità. La questione ha suscitato attenzione tra tifosi e media, mentre le autorità competenti continuano le verifiche.

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© Calcionews24.com - Caso arbitri Serie A, stupore e fastidio dall’Inter: ma nessun tesserato coinvolto

Disastro arbitri episodio 100 | L’Inter ha già vinto lo scudetto () | Cose Scomode - Ep.19

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