Frosinone-Pescara mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Tanti gol allo Stirpe?

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:00 si gioca la partita tra Frosinone e Pescara allo Stirpe, nel turno 28 di Serie B. Il Frosinone, guidato da Alvini, affronta il fanalino di coda Pescara in un match che promette molte occasioni da gol. Le formazioni, le quote e i convocati sono stati annunciati e sono disponibili per gli appassionati.

Turno numero 28 di Serie B per il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro il fanalino di coda Pescara. Ciociari che con il pari di Catanzaro hanno perso terreno sul duo di testa, adesso distante 3 punti. Un punto comunque d’oro visto che la squadra è stata capace di rimontare due gol ai locali rimediando un brutto approccio alla gara. Il delfino ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Altro giro, altra corsa e altra big sulla strada del Pescara. Dopo Venezia e Palermo, ecco nella terza gara in 10 giorni il Frosinone da affrontare in Ciociaria in un trittico da brividi per la banda

Frosinone-Pescara è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La clamorosa vittoria in rimonta sul Palermo, in

