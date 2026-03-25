Ancelotti non apprezza come Neymar usa i social per andare ai Mondiali | il Brasile è spaccato in due

La Confederação Brasileira de Futebol ha espresso disapprovazione per l'uso dei social da parte di Neymar, che ha pubblicamente criticato l’allenatore per la partecipazione ai Mondiali 2026. La vicenda ha diviso l’ambiente calcistico brasiliano, con opinioni contrastanti sulla gestione del giocatore e sulla comunicazione sui social. La polemica ha attirato l’attenzione dei media nazionali, concentrandosi sulle modalità con cui Neymar si è rivolto ai tifosi.