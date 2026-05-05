Casellati da Bruxelles | Italia prima apripista su impatto generazionale | GUARDA

A Bruxelles, un rappresentante italiano ha dichiarato che il paese si distingue come apripista nel affrontare le questioni legate all’impatto generazionale. Durante un incontro con i colleghi europeo, ha evidenziato come l’Italia abbia preso l’iniziativa in questo settore. La discussione si è svolta alla presenza di altri rappresentanti e si è concentrata sulle strategie e le politiche adottate nel paese per affrontare le sfide delle nuove generazioni.

"Incontro fruttuoso con Fitto e Micallef. Italia prima apripista su impatto generazionale". Lo ha affermato ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati, in un punto stampa a Bruxelles a seguito dell'incontro con il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e il Commissario europeo per L'Equità intergenerazionale Glenn Micallef.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Casellati da Bruxelles: “Italia prima apripista su impatto generazionale” | GUARDA Notizie correlate Casellati: La valutazione sull’impatto generazionale delle leggi è un cambiamento culturaleLa responsabile delle Riforme del Governo Meloni risponde all'interrogazione del deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo sul provvedimento che... Il Comune guarda al futuro e adotta la Valutazione di Impatto GenerazionaleIl Comune di Cesa compie un importante passo verso un’amministrazione più equa, sostenibile e attenta al futuro delle nuove generazioni.