Casellati | La valutazione sull’impatto generazionale delle leggi è un cambiamento culturale

La senatrice Casellati annuncia che la valutazione di impatto generazionale (Vig) cambierà il modo di approvare le leggi. Ora, ogni proposta di legge del Governo dovrà chiarire come influenzerà i cittadini Under 35, considerando aspetti sociali e ambientali. Questo nuovo procedimento mira a capire meglio le conseguenze delle norme sul futuro delle giovani generazioni. L’obiettivo è inserire una prospettiva più attenta alle esigenze dei più giovani, coinvolgendo anche le associazioni di categoria. La prima legge a essere sottoposta a questa analisi sarà quella sul lavoro giovanile.

"Con la valutazione di impatto generazionale (Vig), ogni disegno di legge presentato dal Governo dovrà descrivere gli effetti di carattere sociale e ambientale che produrrà sui cittadini Under 35. Non si tratta soltanto di una innovazione procedurale: si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma culturale. Significa inserire una nuova prospettiva nel processo decisionale pubblico: quella del tempo lungo, del futuro, delle generazioni che verranno ". La Ministra alle Riforme del governo Meloni, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde così al 'Question time' alla Camera dei Deputati. Al centro della domanda posta dal parlamentare di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, il grande tema dei giovani e del futuro.