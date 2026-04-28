Il Comune guarda al futuro e adotta la Valutazione di Impatto Generazionale

Il Comune di Cesa ha deciso di adottare la Valutazione di Impatto Generazionale, un nuovo strumento che mira a valutare le conseguenze a lungo termine delle decisioni amministrative sulle future generazioni. Questa scelta rappresenta un impegno diretto a pianificare politiche più sostenibili e attente ai bisogni delle generazioni a venire. La misura si inserisce in un quadro di rinnovamento amministrativo volto a garantire una gestione più responsabile e trasparente.

Il Comune di Cesa compie un importante passo verso un’amministrazione più equa, sostenibile e attenta al futuro delle nuove generazioni. La giunta comunale ha avviato il percorso per l’adozione della Valutazione di Impatto Generazionale (Vig) nelle politiche e negli strumenti di programmazione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ancona misura l’impatto delle scelte pubbliche sui giovani: al via la Valutazione di Impatto GenerazionaleANCONA - Misurare in modo preventivo gli effetti delle scelte pubbliche sui giovani tra i 14 e i 35 anni e sulle opportunità future della città: il... Crisi demografica e istruzione: il dossier di ASviS e Save the Children per guidare la Valutazione Impatto GenerazionaleLa Legge 1672025 introduce la Valutazione di Impatto Generazionale: il Governo misurerà gli effetti delle norme sui giovani. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ponte di Legno/BS, ok a valutazione impatto ambientale su SS 42 Tonale; Colate di cemento e soldi pubblici per arginare l'unico fiume navigabile della Sardegna. Non ci salverà un muro; Bypass, i dubbi per ambiente e salute nelle osservazioni del Comune di Rovereto; Nusco - Focus del Parco Monti Picentini sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Rovigo. Rifiuti pericolosi da trattare nell'impianto di via Amendola, appello al Comune per la Valutazione d'impatto ambientaleROVIGO - In campagna elettorale era giunto l’appello degli ex sindaco Edoardo Gaffeo e assessore Dina Merlo alla Provincia a obbligare alla Valutazione d’impatto ambientale la richiesta di ... ilgazzettino.it Firenze, cubo nero e documenti Unesco. Il ministero al Comune: Dateci la valutazione d’impattoFirenze, 19 settembre 2025 – Una richiesta di chiarimenti con una postilla: rispondere entro lunedì 22 settembre. È la missiva partita dal ministero dei Beni Culturali con destinazione Palazzo Vecchio ... lanazione.it La DPIA, o Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati, è uno strumento previsto dal GDPR per valutare i rischi derivanti da trattamenti che possono incidere sui diritti e le libertà delle persone fisiche. #consulenza #formazione #MODI x.com Agrivoltaico a Mulazzano, la Regione dice no: parere negativo sulla Valutazione di impatto ambientale Bocciato il progetto per le criticità ambientali già segnalate a livello locale. Ora la decisione finale spetta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza En - facebook.com facebook