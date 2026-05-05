Case Aler la Regione stanzia 12 milioni di euro per la manutenzione | Salvaguardiamo anche i canoni di locazione

La Regione Lombardia ha deciso di destinare 12,4 milioni di euro alla manutenzione degli immobili gestiti da Aler Milano e Aler Pavia-Lodi. Di questi fondi, 12 milioni sono riservati specificamente alla salvaguardia dei canoni di locazione e alla manutenzione degli edifici. La decisione arriva in un momento in cui si cercano risorse per intervenire sugli immobili di edilizia pubblica.

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