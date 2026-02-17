La Regione Marche stanzia 1,6 milioni di euro per la manutenzione dei porti Coinvolte Numana e Senigallia

La Regione Marche ha deciso di investire 1,6 milioni di euro per migliorare le infrastrutture portuali, dopo aver constatato che molte strutture necessitano di interventi urgenti. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e accessibilità alle imbarcazioni, coinvolgendo direttamente i porti di Numana e Senigallia, tra i più trafficati della zona. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di problemi strutturali e criticità riscontrate nelle ultime settimane.

ANCONA – La Regione Marche stanzia 1,6 milioni di euro per la manutenzione di tutti i porti e gli approdi di competenza regionale. Le risorse finanzieranno interventi volti a garantire funzionalità, sicurezza e valorizzazione delle aree portuali. Tra le opere previste rientrano la bonifica e il dragaggio dei fondali interni e delle imboccature, con possibilità di riutilizzare i materiali rimossi, oltre al rifiorimento e alla manutenzione di scogliere e dighe foranee a protezione degli scali. Il finanziamento coprirà anche la stabilizzazione e il ripristino di banchine e pontili, la riqualificazione delle porzioni urbane inserite nei Piani regolatori portuali o nelle aree demaniali marittime e la manutenzione dei manufatti esistenti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

