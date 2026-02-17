La Regione Marche stanzia 1,6 milioni di euro per la manutenzione dei porti Coinvolte Numana e Senigallia
La Regione Marche ha deciso di investire 1,6 milioni di euro per migliorare le infrastrutture portuali, dopo aver constatato che molte strutture necessitano di interventi urgenti. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e accessibilità alle imbarcazioni, coinvolgendo direttamente i porti di Numana e Senigallia, tra i più trafficati della zona. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di problemi strutturali e criticità riscontrate nelle ultime settimane.
ANCONA – La Regione Marche stanzia 1,6 milioni di euro per la manutenzione di tutti i porti e gli approdi di competenza regionale. Le risorse finanzieranno interventi volti a garantire funzionalità, sicurezza e valorizzazione delle aree portuali. Tra le opere previste rientrano la bonifica e il dragaggio dei fondali interni e delle imboccature, con possibilità di riutilizzare i materiali rimossi, oltre al rifiorimento e alla manutenzione di scogliere e dighe foranee a protezione degli scali. Il finanziamento coprirà anche la stabilizzazione e il ripristino di banchine e pontili, la riqualificazione delle porzioni urbane inserite nei Piani regolatori portuali o nelle aree demaniali marittime e la manutenzione dei manufatti esistenti.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Formazione continua dei lavoratori: la Regione Marche stanzia per il 2026 1,6 milioni di euroLa Regione Marche ha annunciato di investire 1,6 milioni di euro nel 2026 per la formazione continua dei lavoratori.
Asacom per gli alunni disabili, la Regione stanzia 40 milioni di euroLa Regione ha destinato 40 milioni di euro per il sostegno agli alunni disabili attraverso il servizio Asacom.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sostegno ai caregiver di bambini e giovani con malattie rare: la Regione stanzia 850 mila euro; Porti di competenza regionale, in arrivo 1,6 milioni per manutenzioni e interventi strutturali; Grottammare, alloggi vista mare per le famiglie colpite da sisma e disagio abitativo: il Comune stanzia 67.200 euro; Formazione continua dei lavoratori | la Regione Marche stanzia per il 2026 1,6 milioni di euro.
La Regione Marche stanzia 1,6 milioni di euro per la manutenzione dei porti. Coinvolte Numana e SenigalliaTra le opere previste rientrano la bonifica e il dragaggio dei fondali interni e delle imboccature, con possibilità di riutilizzare i materiali rimossi, oltre al rifiorimento e alla manutenzione di sc ... anconatoday.it
Manutenzione degli scali marchigiani, fondi anche per San Benedetto: dragaggi e opere di difesaFinanziamenti per dragaggi, scogliere, banchine e impianti. La distribuzione calcolata su superfici e specchi acquei. Ora il passaggio al CAL per il parere obbligatorio ... lanuovariviera.it
Tvrs. . Carnevale di Fano chiusura da tutto esaurito #carnevaledifano #fano #regionemarche #ettorebassi #soldout #rtl1025 #tvrs #allnews #canale13 facebook
Regione Marche, scelte le 21 componenti della Commissione per le Pari opportunità x.com