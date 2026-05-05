Casati e tanti campioni del kitesurf alla 5° edizione del C Kite Festival a Mauritius

Alla quinta edizione del C Kite Festival a Mauritius, si sono riuniti numerosi atleti di rilievo del mondo del kitesurf. Tra loro, sono stati presenti anche Hoogenraad, campionessa del mondo Big Air 2024, e Vlugt, riconosciuto come pioniere del settore. L’evento ha visto esibizioni e competizioni con protagonisti di diversi paesi, attirando appassionati e spettatori sulla spiaggia dell’isola.

Alcuni dei più importanti campioni del kitesurf daranno spettacolo alla quinta edizione del C Kite Festival che andrà in scena dal 26 al 28 giugno al C Mauritius Palmar. Tra loro c'è Lorenzo Casati, diciannovenne italiano, nato a Como che però da tempo si è trasferito a Tenerife. Ha conquistato il titolo mondiale GKA Big Air Kite Twin-tip nel 2025 in Francia ed è allenato dal padre Renato. Insieme a lui Zara Hoogenraad, campionessa del mondo Big Air 2024, Giel Vlugt, pioniere del double loop, Hannah Whiteley, tre volte campionessa britannica di kitesurf, Clément Huot, detentore del record mondiale twintip 2026 e Louka Pitot, cinque volte campione francese e ambassador di C Resorts.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Casati e tanti campioni del kitesurf alla 5° edizione del C Kite Festival a Mauritius Notizie correlate Palermo capitale del clima: via alla nuova edizione di Earth day Med, il festival del clima del MediterraneoC’è un luogo, oggi più di altri, in cui le crisi globali si intrecciano e diventano visibili: è il Mediterraneo. Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa alla 76ª edizione del Festival: il percorso e la carriera del vincitore che ha conquistato l’AristonLa notte del 28 febbraio resterà impressa nella memoria del pubblico dell’Teatro Ariston.