Sanremo 2026 Sal Da Vinci trionfa alla 76ª edizione del Festival | il percorso e la carriera del vincitore che ha conquistato l’Ariston

Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, il 28 febbraio, il pubblico dell’Ariston ha accompagnato con un lungo applauso la proclamazione del vincitore, Sal Da Vinci. La serata ha visto l’artista salire sul palco per ricevere il premio, chiudendo così un percorso che ha attraversato momenti di successo e di attenzione mediatica. La sua vittoria ha concluso la manifestazione con grande entusiasmo.

La notte del 28 febbraio resterà impressa nella memoria del pubblico dell’Teatro Ariston. Quando alla 76ª edizione del Festival di Sanremo è stato pronunciato il nome di Sal Da Vinci, la platea è esplosa in un applauso lungo, caldo, quasi liberatorio. Per sempre sì aveva già dato la sensazione di essere qualcosa di più di un semplice brano in gara: era diventato un sentimento condiviso, un passaparola emotivo che cresceva di sera in sera fino alla vittoria finale. Una canzone nata per restare Dentro Per sempre sì convivono due anime: quella melodica, profondamente legata alla tradizione partenopea, e quella più contemporanea, valorizzata dalla produzione di Merk & Kremont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa alla 76ª edizione del Festival: il percorso e la carriera del vincitore che ha conquistato l’Ariston Leggi anche: Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 Chi è Sal Da Vinci, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026È Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì il cantante vincitore della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28... Sanremo 2026: Sal Da Vinci arriva al Quirinale per fare visita al presidente Matterella Una raccolta di contenuti su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Cinque giorni - Video; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Il Sanremo 2026 di Sal Da Vinci: dalla coreografia di 'Per sempre sì' alla standing ovation e le lacrime sul palco. Sanremo 2026, il testa a testa tra Sal Da Vinci e Sayf e il ruolo cruciale della stampa. Sui social scoppia la protesta: ImbarazzanteSal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo. Nonostante fosse il favorito, sui social è scoppiata la polemica ... libero.it Sal Da Vinci si prende Sanremo, e l’Italia, con Per sempre sìS al Da Vinci ha vinto, confermando tutti i pronostici, Sanremo 2026 con la sua Per sempre sì. Il cantante napoletano trionfa così a 17 anni dalla sua prima partecipazione al Festival con Non riesco a ... iodonna.it Sal Da Vinci trionfa al 76° Festival di Sanremo con “Per sempre sì”. La proclamazione è arrivata dopo le 2 di notte sul palco dell’Ariston, al termine di una finale lunga e carica di tensione. A leggere il suo nome è stata Laura Pausini. «Grazie di cuore a tutti. Qu facebook