Buy now pay later nel 2026 | tra tendenze e nuove norme

Il Buy Now Pay Later (BNPL) è una soluzione finanziaria che si basa su un pagamento dilazionato: si acquista subito, per poi pagare più avanti. Introdotto circa quindici anni fa nei Paesi del Nord Europa, si è poi diffuso in maniera esponenziale in tutto il mondo, e dunque anche in Italia, complice l’uso massivo dei pagamenti online e degli e-commerce. A oggi rappresenta una delle formule preferenziali per gli acquisti sul web da parte della popolazione under 35. L’inizio dell’anno è il momento migliore per avere un quadro esatto della direzione intrapresa da tutti gli attori dell’economia e in questo articolo analizziamo le tendenze e gli aggiornamenti normativi che interessano il fenomeno. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Buy European contro Buy American, la nuova tensione tra le due sponde dell’Atlantico e le minacce Usa

Temi più discussi: Boom del Buy Now Pay Later: nel 2025 segna una crescita record del 49,8%; Il buy now pay later riscrive il mercato del lusso: il bnpl regge l’80% degli acquisti fashion; Matteo Ciccalé (VP Scalapay): le nuove regole del credito al consumo sono un driver di innovazione; Adiconsum – 26 febbraio, presentazione dei risultati del questionario Pronti a contare.

Buy Now Pay Later: come funziona e perché sta rivoluzionando lo shopping onlineGli acquisti online hanno rivoluzionato il rapporto tra clienti e venditori. Se i consumatori possono accedere a beni e servizi di proprio interesse senza muoversi da casa, i titolari di attività ... blitzquotidiano.it

Buy Now Pay Later, dal 2026 in vigore nuova norma Ue per i pagamenti a rate: cosa cambiaIl comparto si avvia verso un cambiamento profondo: entro il 20 novembre di quest’anno, con entrata in vigore effettiva dal 20 novembre 2026, sarà adottata la nuova direttiva europea che sottoporrà il ... tg24.sky.it

Un italiano su quattro sceglie il Buy Now Play Later per le vacanze del 2026. Secondo l’osservatorio HeyLight, pagare a rate spinge le famiglie a compare di più. Cresce la pratica dei pagamenti flessibili per gestire le spese familiari. Il settore dell’ospitalità v - facebook.com facebook