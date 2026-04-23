Vertenza Casa Sollievo | no dei sindacati al 7 maggio incontro va anticipato prima dell' arrivo di Parolin

I sindacati hanno rifiutato l'invito a partecipare all'incontro programmato per il 7 maggio presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. La Direzione Risorse Umane aveva proposto questa data nel tentativo di ristabilire un dialogo, ma le sigle rappresentative del personale hanno deciso di non partecipare. Inoltre, si chiede di anticipare l'incontro rispetto alla data stabilita, prima dell'arrivo di un rappresentante ecclesiastico.

L'apertura al confronto della Direzione Risorse Umane dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che ha convocato i sindacati per il prossimo 7 maggio nel tentativo di ricucire le relazioni sindacali, evidentemente non basta, se è vero che le sigle Fp Cigl, Cisl Fp, Uil Fpl, Fiasl e Nursing Up.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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