Casa Sollievo compie 70 anni | il cardinal Parolin porterà in processione l’urna della reliquia di San Pio
Il 5 maggio si terranno le celebrazioni per i 70 anni di attività di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, presiederà la cerimonia e porterà in processione l’urna della reliquia di San Pio. La data segna l’anniversario dell’inaugurazione dell’ospedale, avvenuta sette decenni fa.
Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere, martedì 5 maggio, le celebrazioni per il settantesimo anniversario dell’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fortemente voluto e fondato da San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.Il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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