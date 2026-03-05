Casa di comunità | Tutto pronto Servizi h24

È in fase di attivazione la nuova Casa di comunità a Vecchiano, prevista in via della Rocca 26. La struttura offrirà servizi sanitari, sociosanitari e sociali disponibili 24 ore su 24. Il progetto prevede l'apertura di un punto di riferimento per i residenti del territorio, che potranno accedere ai servizi in modo più rapido e diretto. La struttura sarà operativa a breve.

È in fase di attivazione la nuova Casa di comunità di Vecchiano, che sorgerà in via della Rocca 26 e diventerà il punto di riferimento per l’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali del territorio. Lo rende noto l’ Azienda USL Toscana nord ovest, spiegando che la struttura nasce dall’ampliamento della sede del distretto sanitario con l’obiettivo di rafforzare l’ assistenza di prossimità e offrire ai cittadini un presidio più vicino e accessibile. All’interno della nuova Casa di comunità saranno attivi diversi servizi. Tra questi il centro unico prenotazioni (CUP), aperto il martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 12, l’assistenza infermieristica, il punto prelievi, lo screening per il tumore del colon retto e la specialistica ambulatoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

