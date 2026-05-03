La casa bruciata ad Asciano per l' incendio del Monte Faeta è di un vigile del fuoco | partita la raccolta fondi online

Un incendio scoppiato sul Monte Faeta ha causato danni a un'abitazione ad Asciano, appartenente a un vigile del fuoco e volontario antincendio boschivo. Le fiamme, che si sono propagate dal fronte dell’incendio, hanno interessato anche la casa di famiglia dell’uomo, che si trovava in zona al momento dell’incendio. È stata avviata una raccolta fondi online per sostenere le spese di ricostruzione e riparazione.

In prima linea per combattere l'incendio, che poi arriva fino a casa sua. L'abitazione di famiglia di Tommaso Nozzolini, vigile del fuoco e volontario dell'antincendio boschivo, è stata l'unica gravemente danneggiata dalle fiamme del Monte Faeta, che in questi giorni ha imperversato dal fronte.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Nella casa del vigile del fuoco distrutta dall’incendio: “Bruciata in pochi istanti, c’erano fiamme alte 40 metri”San Giuliano Terme (Pisa), 3 maggio 2026 – Fiamme alte come i pini, spinte dal vento fino a piegarsi verso terra, lingue di fuoco che avanzano e... Incendio Monte Faeta: via libera per il rientro ad Asciano? Cosa scoprirai Quali danni ha subito l'edificio vicino al fronte delle fiamme? Come hanno verificato la sicurezza delle strade montane dopo il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio sul monte Faeta, rogo contenuto al 70% ma in fumo 710 ettari di bosco. Il vigile del Fuoco: Bruciata anche la mia casa, mai vista una cosa così; Nella casa del vigile del fuoco distrutta dall’incendio: Bruciata in pochi istanti, c’erano fiamme alte 40 metri; La casa bruciata ad Asciano per l'incendio del Monte Faeta è di un vigile del fuoco: partita la raccolta fondi online; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa. Fiamme sul monte Faeta. Distrutti 800 ettari di boschi. Indagati due giardinieriAvevano bruciato le potature, sono accusati di incendio boschivo colposo. Le aree devastate tra Lucca e Pisa, centinaia di persone ancora sfollate. lanazione.it Incendio sul monte Faeta, rogo contenuto al 70% ma in fumo 710 ettari di bosco. Il vigile del Fuoco: «Bruciata anche la mia casa, mai vista una cosa così»Dopo un giovedì notte drammatico, con l’evacuazione di circa 3500 persone, nella giornata di venerdì la situazione ha registrato progressi importanti, anche se la vicenda è tutt’altro che conclusa ... corrierefiorentino.corriere.it L’incendio divampato martedì sul monte Faeta non è ancora spento del tutto, ci sono solo alcune piccole riprese, senza fiamme attive - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com