Tutti uniti per Tommaso il vigile del fuoco che ha perso casa nell’incendio del Monte Faeta | raccolti 25.000 euro in due giorni

In due giorni, sono stati raccolti 25.000 euro per il vigile del fuoco che ha perso la casa nell’incendio del Monte Faeta. La cifra è stata raggiunta grazie alla generosità di molte persone che hanno deciso di contribuire alla causa. L'iniziativa si è svolta a San Giuliano Terme, dove si è assistito a una mobilitazione collettiva per aiutare il vigile e la sua famiglia.

San Giuliano Terme (Pisa), 4 maggio 2026 – La prova che non si è mai davvero soli, nemmeno quando tutto sembra perduto. In soli due giorni sono stati raccolti circa 25.000 euro (una cifra in costante aumento) per Tommaso Nozzolini, il vigile del fuoco e volontario dell’antincendio boschivo che nel maxi incendio del Monte Faeta ha perso gran parte della sua casa. +++EMBARGO FINO ALLE 7 DEL MATTINO DEL 3 MAGGIO 2026+++SAN GIULIANO TERME, ITALIA - 2 MAGGIO 2026: La casa bruciata ad Asciano nel podere La Porta via di Ragnaia dove le fiamme hanno raggiunto le abitazione nell'incendio di quattro giorni il 2 maggio 2026 ad Asciano (foto di Enrico Mattia Del Punta) In prima linea contro l’incendio mentre la sua casa bruciava.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti uniti per Tommaso, il vigile del fuoco che ha perso casa nell’incendio del Monte Faeta: raccolti 25.000 euro in due giorni Notizie correlate Leggi anche: La casa bruciata ad Asciano per l'incendio del Monte Faeta è di un vigile del fuoco: partita la raccolta fondi online Incendio Monte Faeta, il punto del sindaco Cecchelli: "Fronte del fuoco ancora lungo, alcuni edifici bruciati"Le parole del sindaco di San Giuliano Terme sulla situazione relativa all'incendio che sta interessando il Monte Faeta sia sul fronte lucchese che su... Altri aggiornamenti Si parla di: Usa-Ue, Trump: ho aumentato del 25% i dazi su tutte le auto. Tutti uniti per Tommaso, il vigile del fuoco che ha perso casa nell’incendio del Monte Faeta: raccolti 25.000 euro in due giorniGara di solidarietà per aiutare la famiglia di Tommaso Nozzolini a ripristinare le parti danneggiate. Il vigile del fuoco vedeva la sua abitazione bruciare mentre era in prima linea a combattere il ma ... lanazione.it Incendio Monte Faeta: rogo in fase di bonificaIl fronte dell'incendio su Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, è fermo da ieri e ora il rogo è in fase di bonifica. E' quanto spiegato dalla Regione Toscana. rainews.it