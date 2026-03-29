L’AI toglie posto ai lavoratori e mette a rischio le pensioni?

L’introduzione di intelligenza artificiale nei settori produttivi ha portato a una riduzione di alcuni posti di lavoro, mentre altri settori registrano cambiamenti significativi. La preoccupazione riguarda anche le pensioni, considerando il possibile impatto sulla stabilità del sistema previdenziale. Questa seconda parte dell’elaborato del Dottore approfondisce gli aspetti legali e le conseguenze pratiche di questi cambiamenti.

Come avevamo anticipato nel precedente articolo, quest’oggi pubblicheremo la seconda parte dell’elaborato del Dott. Perfetto, in cui vi sarà ‘ la descrizione del ”rischio”, relativamente all’uso dell’AI. Il rischio vienedescritto nell’elaborato dopo l’opportunità, ci spiega, perché rappresenta il problema di cui l’AI stessa è soluzione: prendere il posto dei lavoratori attuali (problema) in virtù della peculiarità dell’AI di poter sostituire il lavoratore umano in molte professioni, proprio come nel caso di prendere il posto dei lavoratori mancanti (soluzione) a causa della denatalità. In questa seconda parte Perfetto si dilunga... 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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