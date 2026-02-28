Casa | Santori Lega con 10 mila edifici popolari occupati Comune Roma compra altri alloggi

A Roma, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della Lega, ci sono circa 70.000 alloggi popolari, di cui almeno 10.000 occupati irregolarmente. Il Comune ha deciso di acquistare altri alloggi, mentre i danni derivanti dalle occupazioni abusive sono stimati in circa 40 milioni di euro all’anno a causa dei mancati introiti. La situazione evidenzia la necessità di intervenire sul patrimonio abitativo pubblico.

Fabrizio Santori critica l'acquisto di nuovi immobili a Roma, chiedendo il recupero delle case occupate. Se a Roma "ci sono 70.000 alloggi popolari e almeno 10.000 risultano occupati irregolarmente, con un danno stimato di circa 40 milioni di euro l'anno per mancati introiti, la priorità dovrebbe essere una sola: ripristinare la legalità e recuperare il patrimonio esistente. Invece, il Campidoglio decide di accendere mutui per acquistare altri immobili, caricando sulle spalle dei romani un'operazione da oltre 200 milioni di euro. Questa manovra rappresenta un evidente danno erariale che è stato portato all'attenzione della Corte dei Conti dalle associazioni del territorio.