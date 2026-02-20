Carta del docente va anche ai supplenti brevi e termporanei | la sentenza Cosa accadrà adesso?
La Corte d’Appello di Brescia ha deciso che anche i supplenti brevi e temporanei possono ricevere la Carta del docente. La sentenza, pubblicata il 5 febbraio 2026, deriva da un ricorso presentato da insegnanti che avevano lavorato solo per poche settimane. Questa decisione cambia le regole, permettendo a più insegnanti di usufruire di questa agevolazione. Ora, le scuole e il Ministero dovranno adeguarsi a questa interpretazione, che potrebbe estendersi anche ad altri contratti di breve durata. La questione resta aperta e si attende il prossimo passo.
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026, ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente anche agli insegnanti che hanno svolto supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 20212022 e 20222023. La decisione, resa nota dall’ ANIEF che ha avviato dei ricorsi, riforma il giudizio di primo grado e si inserisce nel solco della giurisprudenza europea in materia di lavoro a tempo determinato. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
