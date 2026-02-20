Carta del docente va anche ai supplenti brevi e temporanei | la sentenza Cosa accadrà adesso?

La Corte d’Appello di Brescia ha deciso che anche gli insegnanti con supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 20212022 e 20222023 possono ricevere la Carta del docente. La sentenza, depositata il 5 febbraio 2026, si basa sulla considerazione che il diritto all’agevolazione riguarda tutti gli insegnanti che hanno svolto attività didattica, indipendentemente dalla durata del contratto. La decisione potrebbe cambiare le modalità di accesso a questa misura di sostegno. Ora si attende la pronuncia del Miur per capire le implicazioni pratiche.

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026, ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente anche agli insegnanti che hanno svolto supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 20212022 e 20222023. La decisione, resa nota dall' ANIEF che ha avviato dei ricorsi, riforma il giudizio di primo grado e si inserisce nel solco della giurisprudenza europea in materia di lavoro a tempo determinato.

