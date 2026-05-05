Carta di identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026 nuovo documento va inserito su profilo SPID di PosteID

A partire dal 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea non sarà più considerata valida. Chi ha già provveduto alla sostituzione del documento può aggiornare la propria certificazione inserendo il nuovo documento nel profilo PosteID. Questa procedura permette di rendere disponibili i dati aggiornati e di accedere ai servizi digitali con maggiore semplicità. La comunicazione avviene direttamente tramite il profilo personale su PosteID.

Carta di identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026. Se hai già sostituito il documento, è possibile comunicarlo attraverso il proprio profilo di Poste ID. Gentile cliente,ti informiamo che dal 03082026, come previsto dal Regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025, le carte di identità cartacee, seppure con una data di scadenza successiva, cesseranno la propria validità.Per continuare ad accedere ai servizi SPID senza interruzioni, controlla il tuo profilo su posteid.poste.it e, se necessario, aggiornalo con un documento valido (Carta d’Identità Elettronica, Patente o Passaporto). La procedura su POste ID è molto semplice e permette di avere un profilo aggiornato con il documento in corso di validità- Sala professori: dal conflitto alla fiducia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, appuntamento per richiedere la CIE: come prenotareScatta la corsa per fare la carta d’identità elettronica prima dello stop a quella cartacea. Leggi anche: Carta d’identità cartacea addio: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida, nemmeno se non è scaduta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sito Istituzionale | Carta di Identità: come sostituire il documento cartaceo; Sostituzione della carta di identità cartacea, al Comune di Vinci l’ultimo open day per la nuova CIE; Notizie - Avviso - Open Day per la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica; Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida. Carta d’identità elettronica: aperture straordinarie a Bagno a RipoliScatta il conto alla rovescia per la carta d’identità cartacea. Dal 4 agosto 2026 il documento cesserà definitivamente di essere valido, a prescindere dalla data di scadenza riportata, in applicazione ... nove.firenze.it Carta d'identità cartacea: entro pochi mesi cesserà la validitàC’è un paradosso tutto burocratico che, questa volta, rischia di diventare molto concreto: un documento custodito con cura nel portafoglio, magari ancora lontano dalla scadenza stampata in alto, tra p ... civonline.it Un Paese remoto tra i più chiusi al mondo. Dovrete obbligatoriamente appoggiarvi ad una agenzia locale, avere una lettera d' invito, pagare un visto di 130 dollari cash, usare una vpn per poter leggere i social, non utilizzerete la vostra carta di credito e non so - facebook.com facebook