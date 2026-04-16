Carta d' identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026 appuntamento per richiedere la CIE | come prenotare

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più accettata come documento valido in tutta l'Unione Europea. Per ottenere la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE), è necessario prenotare un appuntamento presso gli uffici competenti. La procedura di prenotazione può essere effettuata online o tramite altri canali indicati dagli enti emittenti, e permette di programmare il rilascio del nuovo documento.

Scatta la corsa per fare la carta d’identità elettronica prima dello stop a quella cartacea. Dal 3 agosto 2026 lo storico formato del documento di riconoscimento non sarà più valido per l’entrata in vigore del regolamento europeo che ne vieterà la circolazione e ammetterà soltanto la CIE. La decadenza del valore legale del vecchio modello avrà effetto in tutta l’Unione europea a partire dalla stessa data, a prescindere dalla scadenza stampata sulla carta. L’addio alla carta d’identità cartacea L’obbligo del passaggio alla CIE è stato disposto dal regolamento europeo n.11572019, secondo cui dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in versione cartacea non potranno più essere utilizzate come documento di riconoscimento.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, appuntamento per richiedere la CIE: come prenotare PIÙ INFO Dal 3 agosto 2026 la tua vecchia carta d’identità cartacea non sarà più valida per Notizie correlate Monreale, dal 3 agosto stop alla carta d’identità cartacea: come prenotare la CIEMONREALE – A partire dal prossimo 3 agosto le carte d’identità in formato cartaceo non avranno più validità legale. Leggi anche: Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Carta identità cartacea: addio definitivo nel 2026, ecco cosa fare ora; Addio carta d’identità cartacea, a Roma è emergenza: il piano straordinario del Comune; Comune di Napoli: Piano straordinario per la dismissione delle carte d’identità cartacee; Apertura straordinaria ufficio anagrafe per sostituzione carta identità cartacea / Avvisi / Novità / Homepage. Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, appuntamento per richiedere la CIE: come prenotareAddio alla carta d'identità cartacea, dal 3 agosto 2026 non sarà più valida in tutta l'Unione europea: come chiedere l'appuntamento per ottenere la CIE ... virgilio.it Novitá su rinnovo carte d'identità: prenotazioni online e POSUltimi mesi di validità per la carta d’identità cartacea. In vista della scadenza definitiva fissata al 3 agosto 2026, l'amministrazione comunale corre ai ripari per evitare disagi e lunghe attese agl ... tp24.it Ad Amalfi c'è una fabbrica che usa le stesse macchine del 1400. Non è un museo. Non è una rievocazione. È una cartiera che produce carta adesso, oggi, mentre leggi questo. Siamo nella Valle dei Mulini, ad Amalfi, lungo il fiume Canneto. Qui la famiglia Am facebook #OpenDay Carta d'identità Elettronica 18/04 Mun. II, VI, VIII, IX, XI, XII XIII ex PIT, via Petroselli 52. 19/04 Mun VI ex PIT e via Petroselli,52 Prenotazioni da 17/04 ore 9 Priorità per chi è in possesso della carta d'identità cartacea. tinyurl.com/bda8 x.com