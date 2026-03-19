La Carta del docente? Ecco cosa diventerà Valditara | sostegno al benessere complessivo del personale Le scuole si occuperanno di PC libri e corsi

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che la Carta del docente sarà rivista, con un focus sul sostegno al benessere complessivo del personale scolastico. Durante il congresso Snals-Confsal, ha spiegato che le scuole si occuperanno di fornire supporto per l’acquisto di PC, libri e corsi di formazione. La revisione rappresenta uno dei punti centrali dell’intervento.