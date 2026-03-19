La Carta del docente? Ecco cosa diventerà Valditara | sostegno al benessere complessivo del personale Le scuole si occuperanno di PC libri e corsi
Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che la Carta del docente sarà rivista, con un focus sul sostegno al benessere complessivo del personale scolastico. Durante il congresso Snals-Confsal, ha spiegato che le scuole si occuperanno di fornire supporto per l’acquisto di PC, libri e corsi di formazione. La revisione rappresenta uno dei punti centrali dell’intervento.
Nel suo intervento al congresso Snals-Confsal, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha dedicato ampio spazio al tema del welfare scolastico, indicando nella revisione della carta docente uno degli snodi principali, secondo quanto emerge dalla sbobinatura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
La Carta docente si trasforma, diventerà “Carta dei servizi” e le scuole forniranno PC, tablet, libri e corsi di formazioneCarta docente: come cambierà? A parte l'oscillazione dell'importo, dal 202526 definito annualmente sulla base della platea dei beneficiari, ad essere...
Leggi anche: Carta docente, arriva anche per gli ATA. Valditara: “Per la prima volta le risorse”, ecco per cosa potrà essere usata
Una selezione di notizie su La Carta del docente Ecco cosa...
Temi più discussi: Carta docente 2025/2026, lista dei beni acquistabili e faq; Carta del Docente: importo, a chi spetta, cosa si può acquistare; Perché quest’anno i soldi della Carta del Docente sono meno e in ritardo; Carta del docente: come faccio accesso a seguito di sentenza? Video tutorial.
Carta del Docente per Supplenti 2026: 383 Euro Disponibili dal 9 Marzo, Come RichiederlaCarta del Docente 2026: anche i supplenti con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno ricevono il bonus. Importo 2025/2026 fissato a 383 euro, disponibile sulla piattaforma MIM dal 9 marzo 2026. Ac ... milanolife.it
Carta del docente: quando arriva? Tutte le novità sui precariCarta docente attese novità su importo, regole e tempi di erogazione. In arrivo il confronto con i sindacati e possibili cambiamenti nel bonus. alfemminile.com
Calcio Totale. Bodyrockers · I Like The Way. Sempre lui, ancora una volta tutti contro #Vinicius: si consuma la vendetta a distanza di un anno. #Guardiola gioca la carta del fair play: da gustare. Nel libretto delle istruzioni di #City – #RealMadrid c’è tutto: dall’ - facebook.com facebook
Carta del docente anche ai precari, ma è polemica perchè da 500 scende a 387 euro x.com