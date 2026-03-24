Stage linguistici | firmato Accordo Quadro gara Consip Le scuole possono già emettere un ordine di acquisto con Giocamondo Study!

Dal 9 marzo 2026 l’Accordo quadro Consip “Viaggi di istruzione e stage linguistici” (ID 2919) è attivo e pienamente utilizzabile dagli istituti scolastici.Questo significa che le scuole possono già procedere con l’emissione dell’ordine di acquisto attraverso la piattaforma Acquisti in Rete PA, utilizzando uno strumento già strutturato per l’acquisto dei servizi di organizzazione e gestione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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