Hyundai potrebbe riprendere il progetto CarPlay Ultra nel 2026, dopo che Mercedes e Audi hanno deciso di abbandonarlo. La casa automobilistica sudcoreana sembra intenzionata a portare questa tecnologia anche su modelli più accessibili, senza rinunciare alle funzionalità avanzate. Al momento, non ci sono dettagli su come sarà implementata e quali modelli beneficeranno di questa novità. La decisione arriva in un momento di grande attenzione verso i sistemi di infotainment.

? Cosa scoprirai Perché Mercedes e Audi hanno abbandonato il progetto Apple?. Come farà Hyundai a portare CarPlay Ultra sulle auto economiche?. Quali problemi tecnici hanno spinto il CEO di Ford a criticare Apple?. Chi sostituirà i grandi marchi premium nel nuovo ecosistema digitale?.? In Breve Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar e Renault hanno abbandonato il progetto CarPlay Ultra.. Il CEO di Ford Jim Farley critica l'esecuzione tecnica della prima versione.. Hyundai potrebbe integrare il sistema sul modello IONIQ 3 nella seconda metà 2026.. L'integrazione su IONIQ 3 porterebbe il prezzo a circa 33.700 dollari negli Stati Uniti.. A maggio 2026, le vetture Aston Martin negli Stati Uniti e in Canada hanno finalmente il debutto di CarPlay Ultra, dopo circa quattro anni dall’annuncio originale avvenuto durante il WWDC 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CarPlay Ultra: Hyundai potrebbe rilanciare il progetto nel 2026

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