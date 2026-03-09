Ex Manifattura Tabacchi | nuove date per rilanciare il progetto
L’amministrazione comunale ha annunciato il posticipo delle scadenze per la rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi nell’area sud. Il sopralluogo si terrà ora l’8 aprile, mentre la presentazione delle offerte è stata spostata al 9 giugno. La decisione riguarda le fasi di valutazione del progetto e le tempistiche di partecipazione.
L’amministrazione comunale ha deciso di posticipare le scadenze per la rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi nell’area sud, spostando il sopralluogo all’8 aprile e la presentazione delle offerte al 9 giugno. Questa modifica del calendario risponde alla complessità della concessione e mira a garantire una partecipazione più ampia ai potenziali gestori. La prima seduta pubblica è fissata per l’11 giugno alle ore 10, mantenendo invariati luoghi e modalità previste dall’avviso pubblico del 31 gennaio. Il ritardo non indica un blocco del progetto, ma una strategia per gestire meglio il recupero e la gestione futura del complesso immobiliare. Un nuovo calendario per la rinascita industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
