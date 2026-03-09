L’amministrazione comunale ha annunciato il posticipo delle scadenze per la rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi nell’area sud. Il sopralluogo si terrà ora l’8 aprile, mentre la presentazione delle offerte è stata spostata al 9 giugno. La decisione riguarda le fasi di valutazione del progetto e le tempistiche di partecipazione.

L’amministrazione comunale ha deciso di posticipare le scadenze per la rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi nell’area sud, spostando il sopralluogo all’8 aprile e la presentazione delle offerte al 9 giugno. Questa modifica del calendario risponde alla complessità della concessione e mira a garantire una partecipazione più ampia ai potenziali gestori. La prima seduta pubblica è fissata per l’11 giugno alle ore 10, mantenendo invariati luoghi e modalità previste dall’avviso pubblico del 31 gennaio. Il ritardo non indica un blocco del progetto, ma una strategia per gestire meglio il recupero e la gestione futura del complesso immobiliare. Un nuovo calendario per la rinascita industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Manifattura Tabacchi: nuove date per rilanciare il progetto

