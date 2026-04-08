Il Milan di Massimiliano Allegri utilizza un modulo 3-5-2, ma al momento fatica a produrre opportunità offensive. La squadra ha mostrato alcune difficoltà nel finalizzare le azioni, portando a discussioni sul ruolo del tecnico e sulla possibilità di cambiamenti nella rosa o nelle strategie tattiche. La situazione attuale potrebbe portare a decisioni future che coinvolgono anche il cambio di allenatore, in cerca di una svolta nelle prestazioni.

Recentemente il Milan di Massimiliano Allegri fa tanta, troppa fatica a trovare la via della rete. Due trasferte consecutive, a Roma contro la Lazio e a Napoli contro gli azzurri di Antonio Conte, senza gol. Nel mezzo era andato, sì, tre volte in gol a 'San Siro' contro il Torino, ma grazie a Strahinja Pavlovic (andato in gol anche 15 giorni prima a Cremona), Adrien Rabiot e Youssouf Fofana: un difensore e due centrocampisti. Il derby l'aveva deciso un altro difensore, Pervis Estupiñán e per risalire all'ultimo gol di un attaccante bisogna tornare sempre allo 'Zini' di Cremona, per il raddoppio - a tempo scaduto e ininfluente per il risultato - di Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri può cambiare il Milan: la tentazione del tecnico e chi potrebbe rilanciare

Milan, per Allegri c’è la tentazione del tridente: ecco come potrebbe cambiare il DiavoloRecentemente il Milan di Massimiliano Allegri fa tanta, troppa fatica a trovare la via della rete.

Leggi anche: Milan, Legrottaglie: “Pavlovic un Chiellini più tecnico. Chi critica Allegri …” | Pm

Temi più discussi: Conte o Allegri? La sfida tra i due possibili ct della Nazionale: perfetti per chi non vuole cambiare nulla; Napoli-Milan, Conte chiede strada ad Allegri per il secondo posto; Allegri: Può essere il turno decisivo per il campionato. Inizia il rush finale... Serie A Enilive; Allegri lascia il Milan per la Nazionale? Le ultime sulla pista che porta Max agli Azzurri.

Ora Allegri può osare: ha tutte le punte, può cambiare moduloMILANO - Cambio modulo sì, ma alle giuste condizioni. Il Milan potrebbe anche cambiare assetto in questo finale di stagione, a patto che tutti i giocatori stiano bene per adottare un modulo più offens ... corrieredellosport.it

Milan, Allegri pronto a cambiare tutto: la novità per salvare il finale di stagioneNovità incredibile in casa Milan, Massimiliano Allegri pronto a cambiare tutto: attenzione alla sua scelta verso l'Udinese ... spaziomilan.it

Milan, anche Allegri non ha convinto a Napoli: troppa cautela, in molti all'interno dello spogliatoio spingono per il 4-3-3 x.com

PERCHÉ CONTE SI AUTOCANDIDA. MA ALLEGRI È IN CORSA (SMENTITE A PARTE). E VLAHOVIC SI ROMPE SEMPRE https://youtu.be/9grBtWV-jJc - facebook.com facebook