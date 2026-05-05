Carovigno | chiusi 7 anni di predissesto risanati 14 milioni di debiti

Dopo sette anni di gestione in predissesto, il Comune di Carovigno ha concluso il percorso di risanamento e ha azzerato 14 milioni di euro di debiti accumulati. Durante questo periodo, sono state adottate misure che hanno portato il bilancio comunale da una situazione di disavanzo a un avanzo di gestione. La conclusione del procedimento di predissesto è stata ufficializzata con una delibera comunale.

? Cosa scoprirai Come sono stati azzerati i 14 milioni di debiti accumulati?. Quali misure drastiche hanno permesso di passare dal disavanzo all'avanzo?. Chi dovrà comunicare ufficialmente alla Corte dei Conti la fine del predissesto?. Come verranno utilizzati i nuovi fondi per i servizi ai cittadini?.? In Breve Il disavanzo del 2018 di 9 milioni è diventato un avanzo di 4,5 milioni.. L'Organo di revisione deve comunicare i risultati ottenuti alla Corte dei Conti.. La stabilità permette l'accesso a nuovi finanziamenti regionali, nazionali ed europei.. Il percorso di riequilibrio finanziario è iniziato ufficialmente nel 2018.. Il Comune di Carovigno ha ufficializzato il superamento della procedura di predissesto durante l’ultimo Consiglio comunale del 30 aprile, chiudendo un ciclo di sette anni di squilibri finanziari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carovigno: chiusi 7 anni di predissesto, risanati 14 milioni di debiti Notizie correlate Leggi anche: Bilancio risanato dopo 7 anni di predissesto: oltre 14 milioni di debito ripianati Molinara: 2,9 milioni di debiti e sei anni di caosLa relazione annuale della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, presentata al Parlamento, ha dedicato un capitolo specifico al caso del...