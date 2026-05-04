Bilancio risanato dopo 7 anni di predissesto | oltre 14 milioni di debito ripianati

Dopo sette anni di difficoltà finanziarie, la città ha concluso il percorso di predissesto ripianando più di 14 milioni di euro di debito. Con questa operazione, il bilancio comunale si può considerare risanato e la situazione economica torna a essere sotto controllo. La procedura si è conclusa con successo, segnando una svolta nella gestione finanziaria del Comune.

CAROVIGNO – La città torna a respirare. Dopo sette anni di squilibrio finanziario, è stata finalmente superata la procedura del predissesto, ripianando oltre 14 milioni di debito. Un traguardo storico che il Comune di Carovigno ha formalizzato durante il Consiglio comunale del 30 aprile scorso.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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