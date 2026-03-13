Molinara | 2,9 milioni di debiti e sei anni di caos

La relazione annuale della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti analizza la situazione finanziaria di Molinara, evidenziando un debito di 2,9 milioni di euro e sei anni di problemi gestionali. Viene descritto il periodo di instabilità e le difficoltà amministrative che hanno coinvolto il comune. La relazione è stata presentata al Parlamento e si concentra sui dati relativi alla situazione economica locale.

La relazione annuale della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, presentata al Parlamento, ha dedicato un capitolo specifico al caso del piccolo comune di Molinara, evidenziando come la dichiarazione di dissesto finanziario avvenuta il 28 giugno 2024 sia il risultato di una lunga e complessa vicenda amministrativa iniziata nel 2018. Rocco Cirocco, consigliere comunale di minoranza, sottolinea che questo documento non è solo una fotografia statica, ma la descrizione di un percorso critico che mette in luce le carenze strutturali nella gestione contabile dell'ente. La Corte dei Conti ha rilevato che il piano di riequilibrio....