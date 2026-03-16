Tumore al seno il Sud fa rete | nasce il primo modello interregionale di cura

In Italia del Sud nasce un nuovo modello di cura per il tumore al seno, che permette alle pazienti di ricevere trattamenti senza doversi spostare dalla propria regione. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge diverse aree del Sud, creando una rete interregionale dedicata alle cure oncologiche. Il progetto punta a migliorare l'accesso alle terapie e a garantire un percorso più uniforme per le donne affette da questa malattia.

POTENZA (ITALPRESS) – Curarsi senza lasciare la propria regione. Per migliaia di donne del Sud affette da tumore al seno potrebbe presto diventare una realtà. Dalla Basilicata, Campania e Puglia parte, infatti, un nuovo modello di collaborazione sanitaria che punta a ridurre le disuguaglianze territoriali e la migrazione sanitaria, garantendo percorsi di cura più equi e vicini alle pazienti. Il progetto si chiama BEACON (Breast Cancer Enhanced Assessment and Care with Outcome-Driven Navigation) e nasce da un protocollo di intesa tra l’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (A.M.O.Re.) che coinvolge tre poli di eccellenza oncologica del Mezzogiorno – l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli e l’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari – e Novartis, con il supporto di IQVIA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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