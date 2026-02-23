Allo stadio Rocchi lavori finiti ma la curva sud non apre Camilli | Il collaudo spetta al Comune

Il rifacimento dello stadio Enrico Rocchi di Viterbo è stato completato grazie ai fondi del Pnrr, ma la curva sud resta chiusa. Camilli spiega che il collaudo è ancora in mano al Comune, che deve approvare l’apertura. I lavori hanno portato alla copertura delle curve e alla nuova tribuna “Pratogiardino”, ma la decisione di aprire la curva sud dipende ancora da verifiche ufficiali. La situazione rimane in sospeso in attesa di risposte concrete.

Lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo ha cambiato pelle grazie a un'importante iniezione di fondi Pnrr, sfoggiando finalmente la tanto attesa copertura delle due curve e la nuovissima tribuna “Pratogiardino”. Un restyling profondo e completato in ogni suo cantiere. Eppure la porzione di spalti destinata al tifo in trasferta, la curva sud, rimane interdetta al pubblico. Il nodo della questione non riguarda mattoni o cemento ma pratiche amministrative, con un “braccio di ferro” tra la dirigenza gialloblù e l'amministrazione. Il risultato di questa impasse ricade inevitabilmente sulla gestione dell'ordine pubblico durante i match casalinghi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Filobus, avanzano i lavori della linea di prova da Verona Sud fino allo stadioI lavori sulla linea di prova del filobus a Verona Sud continuano senza sosta.

La Roma consegna il progetto definitivo dello stadio: "Curva Sud unica in Europa"La Roma ha consegnato il progetto definitivo dello stadio a Pietralata, con la caratteristica di una Curva Sud unica in Europa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stadio Rocchi, cantiere al traguardo: in arrivo due maxischermi e nuove sedute; Stadio Rocchi, l’apertura completa è rimandata a settembre; Doppio maxischermo e seggiolini allo stadio Rocchi: è conto alla rovescia; Da presidio per le zitelle a casa degli artisti, la chiesa di Sant'Orsola rinasce: Fine dei lavori entro l'estate.

Da Palazzo Vecchio sul Franchi: Domani la posa della maxi trave, siamo in linea con i tempiFirenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comOggi è il 16 febbraio. msn.com

Lavori allo stadio Franchi, il montaggio della maxi trave. Momento crucialeLa struttura sorreggerà sia la copertura sia i gradoni della curva Fiesole. Funaro: Realisticamente si inizierà a vedere la nuova profilatura della curva già dalla fine del prossimo mese di marzo ... lanazione.it

NEXT MATCH 26ª giornata Eccellenza Lazio girone A Viterbese - Pomezia Calcio 1957 22/02/26 ore 15:00 Stadio “Enrico Rocchi” - Viterbo Torniamo a casa per provare a fare un risultato importante! Per noi e per rialzare la testa! AVANTI V - facebook.com facebook

Giorgio #Chiellini attacca #Rocchi: “Il designatore va a dire a tutti che a fine anno andrà via: ora vediamo cosa succederà col Var. Rocchi non era neanche allo stadio per una partita del genere. Il Derby d’Italia non può essere gestito con questa leggerezza”. #I x.com