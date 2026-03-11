Orsini subito misure per energia bisogna sforare Patto di Stabilità

Un rappresentante politico ha richiesto l’attuazione immediata del decreto bollette, sottolineando l’urgenza di intervenire senza ritardi. Ha aggiunto che, considerando la crisi internazionale in corso, non sarà sufficiente agire singolarmente e ha ribadito la necessità di avviare subito anche un altro provvedimento. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione sulle misure da adottare in ambito energetico.

«Il decreto bollette va messo a terra subito. E, visto che siamo di fronte a una crisi internazionale e da solo non basterà, bisogna far partire immediatamente anche il provvedimento sull'iper-ammortamento e chiudere positivamente il capitolo Industria 5.0 per quelle imprese che hanno investito e hanno creduto all'impegno del governo». Lo dichiara in un'intervista a La Stampa Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. «Non possiamo permetterci che la fiducia tra aziende e istituzioni venga a mancare, non possiamo lasciare indietro nessuno. Queste misure sono fondamentali per tenere vivo il Paese», spiega. «È chiaro che ogni conflitto è una sconfitta per il genere umano, ma noto che in una sola settimana già si intravede una forte componente speculativa.